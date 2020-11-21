Путин назвал «беспрецедентным масштаб» связанных с пандемией проблем

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21 ноября 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20, перечислил проблемы, с которыми столкнулся мир в период новой коронавирусной инфекции. Их масштаб является «беспрецедентным», отметил глава государства.

«Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии ещё не знал», - передает слова президента RT.

Путин добавил, что пандемия унесла сотни тысяч жизней, и миллионы людей по всему миру лишились своих доходов. По его словам, главным риском остаётся массовая долгосрочная, застойная безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности. Роль G20 состоит в том, чтобы не допустить подобного развития событий, подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами.