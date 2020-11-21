Путин заявил о риске девальвации национальных валют
21 ноября 2020, 17:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами.
Путин отметил, что у стран с развивающейся экономикой и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой нет возможностей профинансировать соответствующие меры поддержки.
«Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет практически с каждым днем. Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов - в первую очередь, для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах», - пояснил он.
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