Путин заявил о риске девальвации национальных валют

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21 ноября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами.

Путин отметил, что у стран с развивающейся экономикой и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой нет возможностей профинансировать соответствующие меры поддержки.

«Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет практически с каждым днем. Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов - в первую очередь, для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах», - пояснил он.