Депутат Рады Волошин предложил Зеленскому объявить границу с Крымом линией фронта
7 февраля 2021, 12:44[ «Аргументы Недели» ]
Если руководство Украины полагает, что в Донбассе находятся российские войска, то президент Владимир Зеленский должен объявить линией фронта и границу с Крымом, контролируемым РФ. С соответствующим предложением главе государства в разговоре с журналистами выступил Олег Волошин, депутат Верховной Рады.
Как пишет «ПолитНавигатор», парламентарий обратил внимание на то, что, несмотря на обвинения в «агрессии» в адрес Москвы, киевские власти до сих пор не объявили войну соседней стране. Также Волошин отметил, что Украина не спешит «освобождать» Крымский полуостров, по границе с регионом не проходит линия фронта.
Ранее в воскресенье сообщалось, что авторы портала Avia.pro высказали точку зрения, согласно которой устроенная Киевом эскалация в Донбассе может говорить о планах устроить штурм непризнанных ДНР и ЛНР.
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