Немецкий политолог Рар: Зеленский может пойти на антироссийскую провокацию под Крымским мостом
4 февраля 2021, 11:28[ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на провокацию против Российской Федерации под Крымским мостом. Соответствующую точку зрения высказал немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт, комментируя недавнее решение Зеленского о запрете трех оппозиционных каналов, отметил, что глава государства хочет «понравится» новой администрации Соединенных Штатов. По словам Рара, команду политика Виктора Медведчука, которую на Украине принято относить к пророссийскому лагерю, ждут новые санкции со стороны киевских властей.
Как полагает процитированный «ПолитНавигатором» Александр Рар, также возможно, что Владимир Зеленский пойдет на провокацию под Крымским мостом или в Донбассе с целью «услужить американцам».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Анатолий Вассерман спрогнозировал будущее присоединение к РФ большей части Украины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.