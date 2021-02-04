Немецкий политолог Рар: Зеленский может пойти на антироссийскую провокацию под Крымским мостом

Аргументы Недели → В мире 13+

4 февраля 2021, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на провокацию против Российской Федерации под Крымским мостом. Соответствующую точку зрения высказал немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт, комментируя недавнее решение Зеленского о запрете трех оппозиционных каналов, отметил, что глава государства хочет «понравится» новой администрации Соединенных Штатов. По словам Рара, команду политика Виктора Медведчука, которую на Украине принято относить к пророссийскому лагерю, ждут новые санкции со стороны киевских властей.

Как полагает процитированный «ПолитНавигатором» Александр Рар, также возможно, что Владимир Зеленский пойдет на провокацию под Крымским мостом или в Донбассе с целью «услужить американцам».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Анатолий Вассерман спрогнозировал будущее присоединение к РФ большей части Украины.