Вассерман предсказал будущее присоединение к России большей части Украины

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3 февраля 2021, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант, предсказал будущее присоединение к Российской Федерации большей части Украины. Соответствующий прогноз эксперт озвучил в телевизионном эфире.

Комментируя недавний призыв журналиста Маргариты Симоньян включить Донбасс в состав РФ, Вассерман отметил, что «нам нужна вся страна».

Аналитик добавил, что украинцы являются «неотъемлемой частью русского народа». Рано или поздно к России присоединится вся Украина, кроме Галичины, предрек Вассерман, выступая на канале «Царьград».

Как сообщалось ранее в среду, политолог Павел Рудяков заявил, что распад украинского государства может произойти только по сценарию, реализованному в свое время на территории бывшей Югославии.