Политолог Павел Рудяков: Украина может распасться на части только по югославскому сценарию
3 февраля 2021, 12:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Распад Украины на части может произойти только по югославскому сценарию. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями российских интернет-СМИ озвучил некоторое время назад политолог Павел Рудяков.
По словам эксперта, югославский сценарий способен реализоваться в бывшей советской республике, если элиты в регионах страны «потянут на себя одеяло, удостоверившись в том, что своими силами на уровне форсирования проектов трансграничного сотрудничества они получат больше, чем Киев». При этом местные руководители должны обладать амбициями, а не быть просто «крепкими хозяйственниками», как сейчас, отметил Рудяков.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Тягнибок, глава запрещенной в России праворадикальной партии «Свобода», заявил о способности украинского национализма развалить РФ на «30-40 маленьких стран».
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