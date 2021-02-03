Политолог Павел Рудяков: Украина может распасться на части только по югославскому сценарию

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3 февраля 2021, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Флаг Украины, pixabay.com

Распад Украины на части может произойти только по югославскому сценарию. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями российских интернет-СМИ озвучил некоторое время назад политолог Павел Рудяков.

По словам эксперта, югославский сценарий способен реализоваться в бывшей советской республике, если элиты в регионах страны «потянут на себя одеяло, удостоверившись в том, что своими силами на уровне форсирования проектов трансграничного сотрудничества они получат больше, чем Киев». При этом местные руководители должны обладать амбициями, а не быть просто «крепкими хозяйственниками», как сейчас, отметил Рудяков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Тягнибок, глава запрещенной в России праворадикальной партии «Свобода», заявил о способности украинского национализма развалить РФ на «30-40 маленьких стран».