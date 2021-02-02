Тягнибок заявил о способности украинского национализма развалить Россию на «30-40 маленьких стран»

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2 февраля 2021, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политик Олег Тягнибок, Nazar Furyk / globallookpress.com

Украинский национализм способен развалить Российскую Федерацию на «30-40 маленьких стран». С соответствующим заявлением выступил Олег Тягнибок, руководитель запрещенной в РФ украинской ультраправой партии «Свобода».

Как пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор», Тягнибок отметил, что «Московия» будет оставаться внешним врагом для жителей его страны до того момента, пока не распадется на «30-40 маленьких стран». По словам радикала, «это может сделать только украинский национализм».

Согласно точке зрения, озвученной Олегом Тягнибоком, развал соседнего государства стал бы для Украины «внешней победой».

За публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны, в РФ предусмотрено уголовное наказание.

Ранее во вторник сообщалось, что на страницах СМИ появилась информация, по которой американский посол в Киеве Кристина Квин отчитала президента Владимира Зеленского за незнание требований НАТО.