Эксперт Баранец: посол США на Украине отчитала Зеленского за незнание требований НАТО

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2 февраля 2021, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Президент Украины Владимир Зеленский и посол США Кристина Квин, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Кристина Квин, посол Соединенных Штатов в Киеве, отчитала президента Украины Владимира Зеленского за незнание требований Североатлантического альянса. Об этом на страницах российских СМИ написал военный эксперт Виктор Баранец.

Некоторое время назад Зеленский дал интервью американским журналистам, в ходе которого, обратившись к новому главе Белого дома Джо Байдену, спросил, почему Украина до сих пор не состоит в НАТО.

По информации Баранца, после интервью украинскому лидеру позвонила посол США в бывшей советской республике Кристина Квин. Как отметил эксперт, дипломат отчитала Зеленского за незнание требований альянса. Кристина Квин напомнила, что претенденты на вступление в НАТО не должны иметь внутренних конфликтов, также этим странам следует полностью урегулировать территориальные споры с соседями. Тем самым посол намекнула собеседнику на противостояние в Донбассе и Крым, присоединение которого к России не признает Киев.

Ранее сегодня сообщалось, что авторы портала Avia.pro высказали точку зрения, согласно которой новое широкомасштабное наступление Украины на непризнанные ДНР и ЛНР является только вопросом времени.