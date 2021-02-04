В ЕС не стали осуждать Зеленского за закрытие телеканалов

Аргументы Недели → В мире 13+

4 февраля 2021, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

В Европейском Союзе продолжают оценивать последствия решения о введении президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против Тараса Козака - владельца трех телеканалов (112, NewsOne и ZIK).

Представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано заявил, что европейские дипломаты «оценивают последствия этого решения». Он подчеркнул, что решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследования, установившего, что Козак «получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами».

Стано также отметил, что «Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе слова».

Ранее Зеленский объяснил запрет на вещание трех украинских телеканалов.