В ЕС не стали осуждать Зеленского за закрытие телеканалов
4 февраля 2021, 08:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Европейском Союзе продолжают оценивать последствия решения о введении президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против Тараса Козака - владельца трех телеканалов (112, NewsOne и ZIK).
Представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано заявил, что европейские дипломаты «оценивают последствия этого решения». Он подчеркнул, что решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследования, установившего, что Козак «получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами».
Стано также отметил, что «Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе слова».
Ранее Зеленский объяснил запрет на вещание трех украинских телеканалов.
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