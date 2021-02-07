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Avia.pro: устроенная армией Украины эскалация в Донбассе может говорить о планах пойти на штурм ДНР и ЛНР

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: устроенная армией Украины эскалация в Донбассе может говорить о планах пойти на штурм ДНР и ЛНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Устроенная Вооруженными силами Украины эскалация в Донбассе может говорить о планах пойти на штурм самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, появившейся в интернете.

Накануне стало известно, что киевские военные впервые за время действия перемирия, вступившего в силу в Донбассе в конце июля 2020-го, использовали 122-мм артиллерию. С помощью нее ВСУ подвергли обстрелу поселок Старомихайловка, который находится под контролем властей ДНР.

В Народной милиции республики сообщили о фиксации прибытия в тыл противника большого количества эшелонов с личным составом, 122-мм и 152-мм артиллерией.

Как полагают авторы российского портала Avia.pro, эскалация, на которую пошла украинская сторона, может говорить о ее планах устроить штурм ДНР и ЛНР.

ДЦ

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