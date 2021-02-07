Avia.pro: устроенная армией Украины эскалация в Донбассе может говорить о планах пойти на штурм ДНР и ЛНР
7 февраля 2021, 12:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Устроенная Вооруженными силами Украины эскалация в Донбассе может говорить о планах пойти на штурм самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, появившейся в интернете.
Накануне стало известно, что киевские военные впервые за время действия перемирия, вступившего в силу в Донбассе в конце июля 2020-го, использовали 122-мм артиллерию. С помощью нее ВСУ подвергли обстрелу поселок Старомихайловка, который находится под контролем властей ДНР.
В Народной милиции республики сообщили о фиксации прибытия в тыл противника большого количества эшелонов с личным составом, 122-мм и 152-мм артиллерией.
Как полагают авторы российского портала Avia.pro, эскалация, на которую пошла украинская сторона, может говорить о ее планах устроить штурм ДНР и ЛНР.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.