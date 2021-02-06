Украинский журналист Гордон «с 90-процентной уверенностью» предрек, что Россия не сможет достроить «Северный поток — 2»

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6 февраля 2021, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Строительство газопровода «Северный поток – 2», Stefan Sauer / globallookpress.com

Российская Федерация, скорее всего, не сможет достроить газопровод «Северный поток — 2». С соответствующим прогнозом на видео, размещенном на его YouTube-канале, выступил Дмитрий Гордон, украинский журналист.

«Могу с 90-процентной уверенностью сказать, что “Северного потока-2” не будет», - отметил Гордон.

По словам журналиста, данный вывод он сделал на основе информации, которую ему рассказывают источники. Что это за люди, Гордон не пояснил.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, украинский депутат Вадим Рабинович предупредил, что команда президента Владимира Зеленского может пойти на «большую провокацию» в Донбассе.