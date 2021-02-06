Bloomberg: отказ Германии от «Северного потока – 2» неизбежен

Аргументы Недели → В мире 13+

6 февраля 2021, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

трубы для строительства "СП-2", фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

В материале американского СМИ говорится, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток-2» с приходом нового немецкого правительства. Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену предстоит «неприятный разговор» о России.

Журналист напомнил, что у США и Германии есть разногласия по поводу «Северного потока-2». По его словам, Берлин относится к трубопроводу как к коммерческому проекту, который предоставит дешевый российский газ для перехода страны с угля и атомной энергии на возобновляемые источники, а Вашингтон рассматривает его как геополитическую инициативу. Напряженность между США и Германией, номинально являющейся ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать, пояснил он.

При этом автор уверен, что Меркель «держится» за проект только для «сохранения хрупкого мира» в своей коалиции с социал-демократами. Также «Северный поток - 2» позволяет ей иметь козырь на переговорах с Байденом, добавил он.

«Она знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и "зеленых" объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха», - пишет журналист, напомнив, что в сентябре в Германии пройдут федеральные выборы.