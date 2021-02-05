Украина выразила солидарность высланным из России дипломатам

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5 февраля 2021, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Украины, фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Швеции и Польши, которых Россия выслала из страны за участие в несанкционированных акциях 23 января.

Как считает Киев, Россия высылает дипломатов по надуманным причинам. Как отметили в ведомстве, такое решение противоречит Венской конвенции и является примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву.

Вызванным в МИД послу Швеции, временному поверенному в делах Польши и посланнику посольства ФРГ ранее был заявлен протест в связи с зафиксированным участием их дипломатов в несанкционированных акциях 23 января.

Глава комитета ГД Леонид Слуцкий высказался по этому вопросу: «никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах».