Слуцкий о высылке европейских дипломатов: «никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах»
5 февраля 2021, 20:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Решение Москвы выслать сотрудников посольств ФРГ, Швеции и Польши за участие в несанкционированных акциях - это ответ на откровенное нарушение ими международных норм и законов РФ, считает глава комитета ГД Леонид Слуцкий.
Также, по его словам, Россия так реагирует на попытки вмешаться во внутренние дела и юрисдикцию страны. Слуцкий добавил, что дипломаты обязаны поддерживать "достойный уровень двустороннего диалога". Ситуацию с Навальным он назвал "беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада". Это решение является четким сигналом Европе о том, "что никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах и политизировать несанкционированные акции".
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