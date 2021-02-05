Слуцкий о высылке европейских дипломатов: «никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах»

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5 февраля 2021, 20:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Леонид Слуцкий. Фото: сайт ГД.

Решение Москвы выслать сотрудников посольств ФРГ, Швеции и Польши за участие в несанкционированных акциях - это ответ на откровенное нарушение ими международных норм и законов РФ, считает глава комитета ГД Леонид Слуцкий.

Также, по его словам, Россия так реагирует на попытки вмешаться во внутренние дела и юрисдикцию страны. Слуцкий добавил, что дипломаты обязаны поддерживать "достойный уровень двустороннего диалога". Ситуацию с Навальным он назвал "беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада".

Это решение является четким сигналом Европе о том, "что никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах и политизировать несанкционированные акции".

Вчера Леонид Слуцкий прокомментировал внесение в Конгресс США законопроекта о санкциях из-за "дела Навального".