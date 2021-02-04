Леонид Слуцкий прокомментировал внесение в Конгресс США законопроекта о санкциях из-за «дела Навального»

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4 февраля 2021, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на внесение в Конгресс США законопроекта о санкциях против российских чиновников из-за «дела Навального».



Он отметил, что основаниями для введения санкций инициаторы считают причастность российских чиновников к отравлению Навального и репрессии по политическим мотивам.

«Доказательств и фактов – ноль. Снова мы сталкиваемся с театром абсурда и «глухой» антироссийской истерией», - заявил Слуцкий.

По его мнению, введение санкций США по делу Навального станет вмешательством на законодательном уровне в дела суверенного российского государства и давлением на судебную систему.

«Очевидно, что блогер – только повод. Права человека, закон, суд – здесь абсолютно не берутся во внимание. Основной целью Вашингтона остается сдерживание России любыми средствами», - считает парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия не приемлет политику санкционного давления.

«На все очередные ограничительные меры отвечаем адекватными контрмерами – обдуманно и взвешенно, без агрессии и истерики. Соответствующая законодательная база и правовые инструменты уже сформированы.

И еще: нездоровая политическая активность вокруг процесса над блогером со стороны коллективного Запада на самом деле только подтверждает провокационный характер всей истории с его псевдо отравлением», - заключил Леонид Слуцкий.