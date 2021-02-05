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МИД РФ: сотрудники посольств Швеции, Польши и Германии объявлены «persona non grata» за участие в акциях

, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

МИД РФ: сотрудники посольств Швеции, Польши и Германии объявлены «persona non grata» за участие в акциях
здание МИД РФ, фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Вызванным в МИД послу Швеции, временному поверенному в делах Польши и посланнику посольства ФРГ был заявлен протест в связи с зафиксированным участием их дипломатов в несанкционированных акциях 23 января.

Участвовавших в митингах в Москве объявляют persona non grata и высылают из страны. В дипломатическом российском ведомстве отметили, что ожидают от дипмиссий Швеции, Польши и Германия строгого следования нормам международного права.

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НС

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