МИД РФ: сотрудники посольств Швеции, Польши и Германии объявлены «persona non grata» за участие в акциях
5 февраля 2021, 17:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: МИД РФ
Вызванным в МИД послу Швеции, временному поверенному в делах Польши и посланнику посольства ФРГ был заявлен протест в связи с зафиксированным участием их дипломатов в несанкционированных акциях 23 января.
Участвовавших в митингах в Москве объявляют persona non grata и высылают из страны. В дипломатическом российском ведомстве отметили, что ожидают от дипмиссий Швеции, Польши и Германия строгого следования нормам международного права.
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