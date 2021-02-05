Депутат Госдумы уверен, что лучше всего Навальному будет отсидеть срок в Крыму

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5 февраля 2021, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: депутат Госдумы Алексей Журавлев

По мнению Алексея ЖУРАВЛЕВА это будет справедливо и оппозиционер вынужден будет признать российский статус полуострова.

Об этом ЖУРАВЛЕВ заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия».

Напомним, что 2 февраля 2021 года оппозиционного политика осудили на 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.

Депутат ЖУРАВЛЕВ имеет орден республики Крым «За верность долгу».