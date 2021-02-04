Доктор экономических наук Алексей Зубец: «Через пять лет Украина рухнет»
4 февраля 2021, 12:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
«Через пять лет Украина рухнет». С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил некоторое время назад российский эксперт Алексей Зубец, являющийся доктором экономических наук.
Согласно точке зрения, озвученной специалистом, «Украина становится все более дорогой для Запада». Экономика бывшей советской республики охвачена процессом развала, расположенное на территории страны производство сворачивается.
По мнению Зубца, «через пять лет Украина рухнет». При этом в будущем на ее месте должна образоваться «какая-то другая Украина».
Как сообщалось ранее в четверг, Александр Рар, аналитик из ФРГ, допустил, что президент Владимир Зеленский может пойти на антироссийскую провокацию под Крымским мостом.
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