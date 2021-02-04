Сайт Avia.pro: российские самолеты всю ночь бомбили протурецких боевиков в сирийском Идлибе

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4 февраля 2021, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Самолеты, стоящие на вооружении ВКС Российской Федерации, всю ночь бомбили поддерживаемых Анкарой боевиков в сирийском Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Согласно информации, приведенной ресурсом Avia.pro, минувшей ночью истребители и бомбардировщики РФ провели на территории Идлиба масштабную спецоперацию против протурецких джихадистов. В результате нанесенных ударов были ликвидированы до 120-140 представителей вооруженных формирований, также уничтожению подверглись бронетехника, склады и полевые укрепления.

Основываясь на выложенных в сеть видео, авторы сайта предположили, что в ходе атак ВКС РФ применили авиабомбы большой мощности и ракеты.

Ранее сегодня тот же самый портал написал, что российская авиация уничтожила в Идлибе танки и бронеавтомобили, полученные боевиками из Турции.