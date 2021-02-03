Sohu: американские летчики жалуются на пилотов ВКС России из-за зависти к их мастерству

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3 февраля 2021, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Американские самолеты, U.S. Department of Defense / globallookpress.com

Американские летчики жалуются на пилотов ВКС Российской Федерации из-за зависти к их мастерству. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, информируют отечественные СМИ.

Некоторое время назад в сеть выложили видео, на котором запечатлен пролет Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук» в Черном море. Как пишет «ПолитРоссия», портал Sohu обратил внимание на то, что самолеты РФ также часто приближаются к истребителям НАТО на расстояние в несколько десятков метров и даже совершают фигуры высшего пилотажа.

Американские летчики нередко жалуются на опасные действия российских коллег. Причиной таких высказываний является зависть к мастерству пилотов ВКС РФ, полагают авторы Sohu.

Как сообщалось ранее в среду, журнал Forbes, комментируя будущую отправку бомбардировщиков В-1 в Норвегию, написал, что Соединенные Штаты намерены «беспокоить русских».