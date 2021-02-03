Капитан 1-го ранга Дандыкин: Bayraktar ТB2 не спасут украинские ВМС в случае провокации против России в Черном море
3 февраля 2021, 21:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Турецкие дроны Bayraktar ТB2 не спасут ВМС Украины в случае провокации против Российской Федерации в акватории Черного моря. С соответствующим прогнозом в разговоре со СМИ выступил капитан 1-го ранга, военный эксперт Василий Дандыкин.
Некоторое время назад в сети появилась информация, согласно которой украинский флот получит усовершенствованную версию Bayraktar ТB2. По словам Дандыкина, у России есть средства, способные противостоять данным аппаратам. Это, в частности, система «Панцирь» и комплексы ПВО, которыми оснащены малые ракетные корабли.
В случае провокации в Черном море Киев получит должный отпор, Bayraktar ТB2 ВМС соседней страны не спасут, заверил собеседник издания «ПолитРоссия».
Как сообщалось ранее в среду, аналитик Павел Рудяков заявил, что распад Украины может произойти только по югославскому сценарию.
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