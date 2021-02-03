Капитан 1-го ранга Дандыкин: Bayraktar ТB2 не спасут украинские ВМС в случае провокации против России в Черном море

Аргументы Недели → В мире 13+

3 февраля 2021, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Беспилотник Bayraktar TB2 на Украине, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Турецкие дроны Bayraktar ТB2 не спасут ВМС Украины в случае провокации против Российской Федерации в акватории Черного моря. С соответствующим прогнозом в разговоре со СМИ выступил капитан 1-го ранга, военный эксперт Василий Дандыкин.

Некоторое время назад в сети появилась информация, согласно которой украинский флот получит усовершенствованную версию Bayraktar ТB2. По словам Дандыкина, у России есть средства, способные противостоять данным аппаратам. Это, в частности, система «Панцирь» и комплексы ПВО, которыми оснащены малые ракетные корабли.

В случае провокации в Черном море Киев получит должный отпор, Bayraktar ТB2 ВМС соседней страны не спасут, заверил собеседник издания «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в среду, аналитик Павел Рудяков заявил, что распад Украины может произойти только по югославскому сценарию.