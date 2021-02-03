«Репортер»: российский комплекс «Панцирь-С1» привлекли к охране американской авиабазы в Ираке

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3 февраля 2021, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», Ministry of Defence of the Russiа / globallookpress.com

Российский комплекс «Панцирь-С1» привлекли к охране авиабазы Соединенных Штатов в Ираке. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных сетевых СМИ.

Портал «Репортер» информирует, что «Панцирь-С1» решили задействовать в охране американского объекта Эт-Таджи, который расположен к северу от Багдада. Как следует из процитированной публикации, система, о которой идет речь, стоит на вооружении иракской армии.

Ранее издание Forbes, комментируя будущую отправку стратегических бомбардировщиков В-1 в Норвегию, написало, что Соединенные Штаты собираются «беспокоить русских».