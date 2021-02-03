The Wall Street Journal: Путин одержал победу в мировой гонке вакцин от коронавируса
3 февраля 2021, 15:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Взгляд»
Президент Российской Федерации Владимир Путин одержал победу в глобальной гонке вакцин от коронавируса COVID-19. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах американской прессы, пишут отечественные сетевые СМИ.
Как информирует издание «Взгляд», авторы The Wall Street Journal (WSJ) обратили внимание на появившиеся некоторое время назад результаты предварительного анализа крупномасштабного клинического исследования, свидетельствующие об эффективности российского препарата «Спутник V» в 91,6% случаев. Такой результат, в частности, означает победу Владимира Путина в мировой гонке вакцин от коронавирусной инфекции, отмечается в процитированной публикации WSJ.
Ранее сегодня была обнародована официальная статистика, согласно которой в России выявлены 16 474 новых заражений COVID-19.
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