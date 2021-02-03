В России за сутки выявлены 16 474 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19
3 февраля 2021, 11:53[ «Аргументы Недели» ]
В России за сутки выявлены 16 474 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в нашей стране инфекцию нового типа диагностировали у 3 901 204 человек. Обновленные данные по ковиду 3 февраля предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За последние 24 часа в России скончались 526 человек, у которых был подтвержден COVID-19. Всего за период пандемии от ковида или его последствий умерли 74 684 пациентов.
Выздоровели и выписаны за сутки 24 822 пациента.
По данным оперштаба, Санкт-Петербург опередил Москву по суточному приросту. В Петербурге новых случаев заражения - 1 916. В Москве - 1545. Эти минимальные приросты в столицах с конца сентября 2020 года.
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