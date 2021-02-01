Россиянам пообещали летом открытие границ с двумя странами Евросоюза

Аргументы Недели → В мире 13+

1 февраля 2021, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

море, фото: pixabay.com

Этим летом для граждан России могут открыть авиасообщение две страны, входящие в Евросоюз. Это планируют сделать власти Испании и Кипра, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Может быть расширено число маршрутов в Египет: откроются курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, там сейчас работает российская правительственная комиссия. В Греции ждут туристов в новом сезоне.

В ближайшее время можно ждать позитивных новостей из Доминиканской Республики, Туниса и Вьетнама.

Ранее стало известно, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией.