Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией

Аргументы Недели → В мире 13+

1 февраля 2021, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Лондон, фото: pixabay.com

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 23.59 16 февраля. Об этом сообщается в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря 2020 года после того, как на территории Соединенного Королевства был обнаружен новый штамм коронавируса.

Утром во вторник, 12 января, стало известно, что Россия продлила до 23:59 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, где ранее был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции. Британский премьер не видит оснований снимать карантин в феврале.