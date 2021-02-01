Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией
1 февраля 2021, 22:20[ «Аргументы Недели» ]
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 23.59 16 февраля. Об этом сообщается в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря 2020 года после того, как на территории Соединенного Королевства был обнаружен новый штамм коронавируса.
Утром во вторник, 12 января, стало известно, что Россия продлила до 23:59 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, где ранее был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции. Британский премьер не видит оснований снимать карантин в феврале.
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