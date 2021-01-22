Британский премьер не видит оснований снимать карантин в феврале
22 января 2021, 22:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
О скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам, это связано с тем, что уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок.
«Что касается снятия локдауна, то мы не можем об этом говорить до того, как не убедимся, что программа вакцинации работает и у нас нет новых штаммов», - сказал Джонсон, дав понять, что карантин в следующем месяце снят не будет.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин.
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