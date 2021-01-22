Британский премьер не видит оснований снимать карантин в феврале

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22 января 2021, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Борис Джонсон. Фото: Global Look Press

О скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, это связано с тем, что уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок.

«Что касается снятия локдауна, то мы не можем об этом говорить до того, как не убедимся, что программа вакцинации работает и у нас нет новых штаммов», - сказал Джонсон, дав понять, что карантин в следующем месяце снят не будет.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин.