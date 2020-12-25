Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин

Днем в пятницу, 25 декабря, стало известно, что Роспотребнадзор обязал всех прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин. Ранее в королевстве обнаружили новый штамм COVID-19.
Уточняется, что на двухнедельный режим самоизоляции придется отправиться также людям, прибывающим в Россию из Северной Ирландии. Подчеркивается, что не соблюдать вышеуказанное предписание смогут лишь члены экипажа воздушного судна, осуществляющего перевозку.
Ранее журналисты сообщили, что в крупнейшей лаборатории Великобритании, которая проводит тесты на наличие коронавирусной инфекции, зафиксировали вспышку COVID-19.
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