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Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин

, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный портал правовой информации

Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин
Лондон, pixabay.com

Днем в пятницу, 25 декабря, стало известно, что Роспотребнадзор обязал всех прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин. Ранее в королевстве обнаружили новый штамм COVID-19.

Уточняется, что на двухнедельный режим самоизоляции придется отправиться также людям, прибывающим в Россию из Северной Ирландии. Подчеркивается, что не соблюдать вышеуказанное предписание смогут лишь члены экипажа воздушного судна, осуществляющего перевозку.

Ранее журналисты сообщили, что в крупнейшей лаборатории Великобритании, которая проводит тесты на наличие коронавирусной инфекции, зафиксировали вспышку COVID-19.

ЕТ

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