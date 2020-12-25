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Sky News: в крупнейшей лаборатории Великобритании выявили вспышку COVID-19

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sky News

Sky News: в крупнейшей лаборатории Великобритании выявили вспышку COVID-19
лаборатория, pixabay.com

В крупнейшей лаборатории Великобритании, которая проводит тесты на наличие коронавирусной инфекции, зафиксировали вспышку коронавируса. Это могло случиться из-за нарушений правил безопасности.

Журналисты, ссылаясь на неназванного сотрудника лаборатории, отметили, что случаи заболевания зарегистрировали в трех из четырех групп ученых, которые трудятся в Milton Keynes Lighthouse Laboratory в городе Милтон-Кинс. Также COVID-19 был выявлен у административного персонала и работников складских помещений.

Точное количество зараженных к настоящему моменту не установлено, но, по данным СМИ, примерно 20 из 70 сотрудников лаборатории ушли на изоляцию.

Работник учреждения, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что в лаборатории неоднократно нарушались правила безопасности.

ЕТ

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