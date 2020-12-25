Sky News: в крупнейшей лаборатории Великобритании выявили вспышку COVID-19
25 декабря 2020, 15:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Sky News
В крупнейшей лаборатории Великобритании, которая проводит тесты на наличие коронавирусной инфекции, зафиксировали вспышку коронавируса. Это могло случиться из-за нарушений правил безопасности.
Журналисты, ссылаясь на неназванного сотрудника лаборатории, отметили, что случаи заболевания зарегистрировали в трех из четырех групп ученых, которые трудятся в Milton Keynes Lighthouse Laboratory в городе Милтон-Кинс. Также COVID-19 был выявлен у административного персонала и работников складских помещений.
Точное количество зараженных к настоящему моменту не установлено, но, по данным СМИ, примерно 20 из 70 сотрудников лаборатории ушли на изоляцию.
Работник учреждения, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что в лаборатории неоднократно нарушались правила безопасности.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.