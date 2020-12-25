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Доктор Мясников назвал вещество, эффективное при тяжелом течении заболевания COVID-19

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Доктор Мясников

Доктор Мясников назвал вещество, эффективное при тяжелом течении заболевания COVID-19
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Александр Мясников, главврач одной из больниц Москвы, ведущий популярной программы о здоровье на телевидении, сообщил о влиянии использования интерферона-гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Доктор Мясников написал в Пару недель назад написал в свом Телеграм-канале, что на самом уважаемом среди клиницистов всего мира интернет-ресурсе доказательной медицины- UpToDate- пару недель назад "появились данные, подтверждающие выводы российских врачей о том, что дефицит Интерферонов может приводить к тяжелому течению COVID-19".

По информации Мясникова, "подтверждается эффективность введения Интерферонов при местном введении в дыхательные пути".

Он отметил, что еще несколько месяцев ранее "мы опубликовали свои клинические испытания, проводившиеся у нас в больнице, которые демонстрировали положительный эффект Интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм КОВИД, равно как и некоторых других пневмоний".

По данным теледоктора, в настоящий момент "проводятся исследование с целью объективизировать эффект Интерферонов гамма капель в нос (местное введение) на предотвращение тяжелого течения КОВИД-19".

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