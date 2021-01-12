Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
12 января 2021, 10:18[ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 12 января, стало известно, что Россия продлила до 23:59 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, где ранее был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции.
Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Отметим, что ранее авиасообщение с Соединенным Королевством было решено приостановить с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года.
Напомним, сегодня эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что меры профилактики, которые в настоящий момент действуют в России, позволят не допустить распространения "британского штамма" COVID-19.
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