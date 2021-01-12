Эпидемиолог Горелов оценил ситуацию с новым штаммом COVID-19
12 января 2021, 10:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что меры профилактики, которые действуют в РФ, позволят не допустить распространения "британского штамма" COVID-19.
Горелов напомнил, что всех прибывающих из-за границы обязательно обследуют на COVID-19. Именно поэтому пациент, зараженный мутировавшим корнавирусом, был вовремя выявлен и изолирован. К настоящему моменту этот человек выздоровел. Эпидемиолог напомнил, что сейчас полностью закрыты границы с Великобританией.
По мнению Александра Горелова, вышеуказанные мероприятия позволят "разорвать эпидемическую цепочку" и не допустить распространения нового штамма COVID-19 в России.
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