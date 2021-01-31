Конгрессмен Стивен Линч заразился COVID-19 после двух прививок от Pfizer

Аргументы Недели → В мире 13+

31 января 2021, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Washington Post

Pfizer, фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Сделавший прививку от новой коронавирусной инфекции член Конгресса от штата Массачусетс Стивен Линч получил положительный тест после контакта с одним из заболевших сотрудников его офиса. Политик вакцинировался Pfizer/BioNTech.

Линч получил вторую дозу вакцины до инаугурации президента США Джо Байдена 20 января. Его пресс-секретарь Молли Роуз Тарпи отметила, что перед церемонией у него был отрицательный тест. Однако в офисе отказались назвать точную дату прививки.

Тарпи добавила, что у Линча нет симптомов коронавируса, чувствует он себя хорошо. По ее словам, на протяжении недели конгрессмен будет находиться на карантине и выполнять свои обязанности удаленно. Она уточнила, что политик следовал всем рекомендациям и продолжает это делать после введения вакцины.

«Я призываю всех относиться к этому вирусу серьезно и следовать рекомендациям носить маску, сохранять безопасную социальную дистанцию, избегать больших собраний и по возможности оставаться дома», - высказала Тарпи.

При этом эксперты в области здравоохранения напомнили, что после второй дозы препарата от Pfizer требуется одна неделя для достижения 95 процентной эффективности.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш получил вторую дозу вакцины от коронавируса фармацевтической корпорации Pfizer/8BioNTech.