Во Франции зарегистрировали более 130 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer
22 января 2021, 14:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Во Франции зарегистрировали по меньшей мере 135 случаев побочных эффектов вакцины против коронавируса нового типа компаний Pfizer и BioNTech, сообщает Национальное агентство по безопасности медикаментов.
Уточняется, что девять пожилых людей скончались после вакцинации, однако связь между прививкой и летальными исходами среди пациентов к настоящему моменту не установлена.
Подчеркивается, что большинство из 135 нежелательных побочных реакций ученые соотносят с ожидаемыми или несерьезными последствиями. Отмечается, что в частности, у привитых людей фиксируются высокая температура, тошнота, а также головная боль.
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