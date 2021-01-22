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Во Франции зарегистрировали более 130 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Во Франции зарегистрировали более 130 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer
шприц, pixabay.com

Во Франции зарегистрировали по меньшей мере 135 случаев побочных эффектов вакцины против коронавируса нового типа компаний Pfizer и BioNTech, сообщает Национальное агентство по безопасности медикаментов.

Уточняется, что девять пожилых людей скончались после вакцинации, однако связь между прививкой и летальными исходами среди пациентов к настоящему моменту не установлена.

Подчеркивается, что большинство из 135 нежелательных побочных реакций ученые соотносят с ожидаемыми или несерьезными последствиями. Отмечается, что в частности, у привитых людей фиксируются высокая температура, тошнота, а также головная боль.

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