Во Франции зарегистрировали более 130 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer

Аргументы Недели → В мире 13+

22 января 2021, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Во Франции зарегистрировали по меньшей мере 135 случаев побочных эффектов вакцины против коронавируса нового типа компаний Pfizer и BioNTech, сообщает Национальное агентство по безопасности медикаментов.

Уточняется, что девять пожилых людей скончались после вакцинации, однако связь между прививкой и летальными исходами среди пациентов к настоящему моменту не установлена.

Подчеркивается, что большинство из 135 нежелательных побочных реакций ученые соотносят с ожидаемыми или несерьезными последствиями. Отмечается, что в частности, у привитых людей фиксируются высокая температура, тошнота, а также головная боль.