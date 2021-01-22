Россия и Венгрия заключили договор на поставку вакцины «Спутник V»

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22 января 2021, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Утром в пятницу, 22 января, пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что Венгрия и РФ к настоящему моменту заключили договор на поставку вакцины от коронавируса "Спутник V".



Глава Минздрава России Михаил Мурашко обсудил ранее сегодня с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопрос поставок вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" на венгерскую территорию.

В рамках встречи министр здравоохранения РФ подчеркнул что Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона уже подписали контракт по доставке данного препарата в Венгрию.