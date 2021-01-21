В Подмосковье готовы ввести электронные сертификаты вакцинированных от COVID-19

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21 января 2021, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

шприц, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе появятся электронные сертификаты привившихся от новой коронавирусной инфекции. По его словам, данный документ будет давать преимущества.

«Ещё один важный момент – это электронный сертификат. Ты его получишь после второй прививки - это QR-код. И, соответственно, ты будешь в этой части тоже вооружён», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал идею о создании COVID-паспортов.

Кроме того, правительство изучает возможность выдачи россиянам ковид-паспортов или сертификатов, которые позволят выезжать за границу.