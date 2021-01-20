Правительство рассматривает возможность выдачи COVID-паспортов вакцинированным россиянам для поездок за границу

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20 января 2021, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

globallookpress.com

Правительство РФ изучает возможность выдачи россиянам, вакцинированным от коронавирусной инфекции, документов, ковид-паспортов или сертификатов, которые позволят выезжать гражданам за границу.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека, сегодня заявила, что ковидные паспорта являются в настоящее время необходимой мерой в борьбе с пандемией.

Омбудсмен отметила, что на данный момент имеются нерешенные вопросы, среди которых - как быть с теми гражданами, кому вакцинация не разрешается по состоянию здоровья.

Москалькова заверила, что аппарат уполномоченного будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан в случае принятия ковид-паспортов.