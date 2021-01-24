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Премьер Чехии сделал вторую дозу вакцины от коронавируса

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер Чехии сделал вторую дозу вакцины от коронавируса
Андрей Бабиш, фото: Ondrej Deml/CTK/ globallookpress.com

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш получил вторую дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech. Об этом он сообщил в Twitter в воскресенье, 24 января.

«Я хорошо себя чувствую. Я показал пример и, возможно, способствовал тому, что, согласно последнему опросу, интерес к вакцинации вырос до 58%, что очень хорошо», - отметил он.

Бабиш сделал вакцину в Центральном военном госпитале в Праге.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов с коллегами привился от коронавируса нового типа российской вакциной «Спутник V». Он сделал прививку в поликлинике Симферопольской городской больницы №7.

БА

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