Премьер Чехии сделал вторую дозу вакцины от коронавируса
24 января 2021, 12:57[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш получил вторую дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech. Об этом он сообщил в Twitter в воскресенье, 24 января.
«Я хорошо себя чувствую. Я показал пример и, возможно, способствовал тому, что, согласно последнему опросу, интерес к вакцинации вырос до 58%, что очень хорошо», - отметил он.
Бабиш сделал вакцину в Центральном военном госпитале в Праге.
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов с коллегами привился от коронавируса нового типа российской вакциной «Спутник V». Он сделал прививку в поликлинике Симферопольской городской больницы №7.
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