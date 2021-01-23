Глава Крыма Аксенов привился вакциной «Спутник V»

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23 января 2021, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Аксенов, фото: Facebook

Глава Крыма Сергей Аксенов с коллегами привился от новой коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил в субботу, 23 января, в Facebook.

«Сегодня привился вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике», - высказал он.

Аксенов сделал прививку в поликлинике Симферопольской городской больницы №7. Он отметил, что сейчас стоит важнейшая задача – «проскочить пандемию и выработать коллективный иммунитет».

Ранее сообщалось, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса.