Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19

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23 января 2021, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Билл Гейтс, Javier Rojas/Keystone Press Agency

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса нового типа. За эту возможность предприниматель поблагодарил врачей и добровольцев-испытателей вакцины.

Билл Гейтс отметил, что одним из преимуществ его возраста – 65 лет – является право на вакцинацию от COVID-19. Миллиардер уточнил, что получил первую дозу препарата против коронавирусной инфекции на этой неделе и добавил, что "чувствует себя прекрасно".

К настоящему моменту не сообщается, какой именно вакциной привился основатель Microsoft. Напомним, что сейчас в США разрешена вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna.