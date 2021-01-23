ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19
Билл Гейтс, Javier Rojas/Keystone Press Agency

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса нового типа. За эту возможность предприниматель поблагодарил врачей и добровольцев-испытателей вакцины.

Билл Гейтс отметил, что одним из преимуществ его возраста – 65 лет – является право на вакцинацию от COVID-19. Миллиардер уточнил, что получил первую дозу препарата против коронавирусной инфекции на этой неделе и добавил, что "чувствует себя прекрасно".

К настоящему моменту не сообщается, какой именно вакциной привился основатель Microsoft. Напомним, что сейчас в США разрешена вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

ЕТ

Общество

СК и ВС РФ оценили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

СК и ВС РФ оценили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

Следственный комитет РФ и Верховный суд РФ одобрили законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью