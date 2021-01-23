Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19

23 января 2021, 10:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса нового типа. За эту возможность предприниматель поблагодарил врачей и добровольцев-испытателей вакцины.
Билл Гейтс отметил, что одним из преимуществ его возраста – 65 лет – является право на вакцинацию от COVID-19. Миллиардер уточнил, что получил первую дозу препарата против коронавирусной инфекции на этой неделе и добавил, что "чувствует себя прекрасно".
К настоящему моменту не сообщается, какой именно вакциной привился основатель Microsoft. Напомним, что сейчас в США разрешена вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna.
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