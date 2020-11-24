Врач Кондрахин оценил прогноз Билла Гейтса о новой пандемии

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24 ноября 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Билл Гейтс, фото: Mike Siegel/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин прокомментировал заявление основателя американской компании Microsoft Билла Гейтса о том, что мир ожидает новая пандемия.

«Если исключить конспирологические моменты, то возникает большой вопрос об экспертности Билла Гейтса. Почему у нас вообще айтишники придумывают историю? … необходимо понимать, что любая вирусная инфекция - вызов для человечества, ее крайне сложно контролировать. При этом любой вирус занимает нишу того, который уже ушел. Они как бы меняются местами, то есть, вполне возможно, что после того, как мы возьмем под контроль COVID-19, придет другая болезнь, на которую мы и не обращали внимания», - высказал он.

Кондрахин отметил, что коронавирус одного типа может поменяться на коронавирус другого. Он добавил, что возможен вариант, когда болезнь проинкубируется на территории одной страны, но стоит одному инфицированному приехать в другую страну и заразить местных, это превратится в серьезную пандемию, поскольку жители других континентов просто не успели привыкнуть к новому вирусу.

Однако основной угрозой Кондрахин назвал не вирусы, а повсеместное привыкание людей к антибиотикам. По его словам, из-за частого употребления этих препаратов могут появиться устойчивые бактерии, против которых перестанут действовать существующие лекарства, например, как у пневмонии и туберкулеза.

«Если антибиотикорезистентность начнется повально, то это может сильно встряхнуть человечество», - заключил он, отметив, что, вероятнее всего, пандемия, вызванная вирусом, миру в ближайшее время не грозит - подобные случаи слишком редки.