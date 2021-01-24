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В США умер мужчина через несколько часов после прививки от коронавируса

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В США умер мужчина через несколько часов после прививки от коронавируса
вакцина, фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах умер переболевший новой коронавирусной инфекцией мужчина через несколько часов после вакцинации. Об этом сообщили в воскресенье, 24 января, в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер.

«Служба здравоохранения округа Плейсер и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа Плейсер недавно получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка за несколько часов до наступления смерти 21 января 2021 год», - пояснили в ведомстве.

Точная причина смерти пока неизвестна. Расследование идет на местном, федеральном уровне и уровне штата. Кроме того, умерший получил прививку не в департаменте здравоохранения округа, уточнили в офисе шерифа. Также неизвестно, какую именно вакцину сделали пациенту - от компании Moderna или Pfizer.

Напомним, что в  Норвегии скончались 23 человека, которым ввели разработанную BioNTech (распространением занимается Pfizer) вакцину от COVID-19. 

БА

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