Представитель Пентагона Джессика Макналти отреагировала на захват «Панциря С-1»

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29 января 2021, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», фото: PPI/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Представитель Минобороны США Джессика Макналти прокомментировала публикацию британской газеты о размещении на американской авиабазе в Германии российского ЗРК «Панцирь-С1», захваченного на поле боя в Ливии.

«Мы в курсе публикации британской Times. Государственный департамент может предоставить вам больше данных по поводу политики США в отношении Ливии с деталями», - пояснила она.

Макналти отметила, что Вашингтон против военной интервенции в Ливии, и поддерживает соглашение о прекращении огня в этой стране от 23 октября, включающее положение о выводе иностранных войск. По ее словам, США гарантируют, «что современные системы вооружений не попадут ни в Ливию, ни будут переданы из Ливии в руки опасных игроков». Однако представитель Пентагона не стало подтверждать или опровергать опубликованное в СМИ сообщение.

Ранее военные эксперты в России прокомментировали публикацию британской газеты.