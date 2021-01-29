Военные эксперты оценили последствия захвата «Панциря» американцами

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29 января 2021, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Военные эксперты прокомментировали сообщение британской газеты о том, что на американскую базу, расположенную на территории Германии, в ходе секретной миссии доставили российский «Панцирь-С1», захваченный на поле боя в Ливии.

Вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов отметил, что попадание российского комплекса ПВО «Панцирь-С1» к американским военным - негативный факт, который не будет иметь для России серьезных последствий. По его словам, поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям.

«Само "железо" является для США хорошей находкой. Но вопрос в том, смогут ли они этим воспользоваться и как. Чтобы что-то понять и реализовать, американцам потребуется время. Полученные знания можно будет использовать против тех, у кого есть "Панцири" в таком экспортном исполнении. Россия к тому времени уже уйдет далеко вперед», - пояснил он.

Кроме того, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев заявил, что «большого ущерба» для боевой готовности РФ не будет. Он добавил, что на войне бывают трофеи.

«Американцам придется долго изучать "Панцирь" и долго думать, чтобы сделать копию. Из-за ряда моментов и нюансов точную копию им не сделать», - заключил военный.