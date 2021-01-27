Зеленским отозван законопроект о роспуске Конституционного суда

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27 января 2021, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады для доработки поданный им ранее законопроект о принудительном роспуске состава Конституционного суда (КС) Украины.

Об этом говорится в письме президента Украины председателю парламента Дмитрию Разумкову. Проект отзывается в соответствии со статьями 93 и 104 Конституции Украины и Регламента Рады, соответственно.

Законопроект о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству предполагал лишение полномочий всех судей Конституционного суда страны

Пушков предложил переименовать партию Зеленского: «Слуги Байдена».

