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Зеленским отозван законопроект о роспуске Конституционного суда

, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленским отозван законопроект о роспуске Конституционного суда
Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады для доработки поданный им ранее законопроект о принудительном роспуске состава Конституционного суда (КС) Украины.

Об этом говорится в письме президента Украины председателю парламента Дмитрию Разумкову. Проект отзывается в соответствии со статьями 93 и 104 Конституции Украины и Регламента Рады, соответственно.

Законопроект о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству предполагал лишение полномочий всех судей Конституционного суда страны

Пушков предложил переименовать партию Зеленского: «Слуги Байдена». 

НС

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