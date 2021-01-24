Пушков предложил переименовать партию Зеленского: «Слуги Байдена»

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24 января 2021, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков пошутил в своем Telegram-канале над украинской партией "Слуга народа" по поводу внесения нового законопроекта о борьбе с проявлениями сексизма на территории Украины.

Пушков написал, что у партии должно быть другое название: "Слуги Байдена", поскольку не успел Байден стать президентом, как "явно выслуживаясь перед победившими в США демократами, „слуги Байдена“ спешно внесли в Раду законопроект о борьбе с проявлениями сексизма!" Он отметил, что сексизм — мало кому известное явление "на хуторе близ Диканьки" — будет главным врагом "независимой от здравого смысла" Украины.

Пушков также дал совет правящей партии подумать над защитой прав "трансгендеров и людей третьего пола", а также отразить это в проекте бюджета, а то из-за этой недоработки можно получить от американского лидера: "Приедет Байден - надерет своим слугам хвоста".