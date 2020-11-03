Политический кризис на Украине: Зеленский распускает Конституционный суд, а его глава заявляет о госперевороте

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3 ноября 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На Украине разразился новый политический скандал. Конституционный суд Украины (КСУ) ограничил возможности борцов с коррупцией. Президент страны Владимир Зеленский, в свою очередь, внес в Верховную раду законопроект, который прекращает полномочия действующего состава КСУ. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил о госперевороте. Евросоюз в сложившейся ситуации не исключает для Украины приостановку безвизового режима.

Конституционный суд Украины 27 октября отменил для чиновников и депутатов уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов. Решение стало ответом на жалобу 47 депутатов Верховной рады, которые обратили внимание КСУ на то, что в электронную декларацию следует вносить сведения не только о себе, но и о членах семьи. Если третьи лица предоставляют ложную информацию, то наказание несет автор декларации.

«Субъект декларирования не может проверить достоверность переданных ему ведомостей. Такой законодательный подход не соответствует институту юридической ответственности, которая имеет индивидуальный характер», - говорилось в обращении украинских депутатов.

Благодаря вердикту суда теперь возможно закрытие 110 уголовных дел, которые расследовались по статье «Декларирование недостоверной информации». Среди них - уголовные дела против генпрокурора Ирины Венедиктовой, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и целого ряда других высших чиновников.

Еще одним решением КСУ стал запрет проверки электронных деклараций чиновников. Ранее этим занималось Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Конституционный суд лишил агентство доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок кандидатов на руководящие должности в органы власти.

Известно, что антикоррупционное законодательство Украины создавалось под покровительством США и Евросоюза. Руководители ведомств по борьбе с коррупцией назначаются по согласованию с международными структурами. Послы стран G7 отметили, что «встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после революции гидности [достоинства]». Украинский посол при ЕС Николай Точицкий сообщил, что Брюссель из-за решения КСУ рассматривает возможность приостановить безвизовый режим.

Владимир Зеленский 29 октября внес в Верховную раду законопроект, который прекращает полномочия нынешнего состава КСУ. Причем, согласно законодательству страны, президент и Рада не имеют таких полномочий. Досрочно прекратить полномочия судей могут только сами члены КСУ. Но на это обстоятельство у президента Украины имеется свое мнение.

«Я точно знаю, что демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны. Только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят: на Хэллоуин все черти из политического ада открывают настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете», - заявил Зеленский.

В ответ на заявление Зеленского председатель КСУ Александр Тупицкий сообщил, что видит в законопроекте президента признаки госпереворота.

В Киеве уже состоялось несколько митингов. Протестующие забросали здание КСУ фаерами и дымовыми шашками.