Настоящим победителем выборов президента Соединенных Штатов стал не избранный глава государства Джо Байден, а 44-й хозяин Белого дома Барак Обама. Соответствующую точку зрения высказал Евгений Сатановский, российский политолог.
Как информирует ФБА «Экономика сегодня», аналитик озвучил мнение, согласно которому Обама является реальным бенефициаром прихода Байдена к власти. Сатановский отметил, что Барак Обама относительно молод, и указал на кадровый состав новой администрации США, которая представляет собой «второе издание» команды 44-го президента.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный эксперт Виктор Баранец выступил с прогнозом, по которому в случае ядерного конфликта российские ракеты основательно «вспашут» территорию Штатов от океана до океана.
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