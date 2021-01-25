Политолог Сатановский поведал, по каким целям следует бить России в случае ядерной войны с США
25 января 2021, 14:24[ «Аргументы Недели» ]
Евгений Сатановский, отечественный политолог, рассказал, по каким целям следует бить Российской Федерации в случае ядерного военного конфликта с Соединенными Штатами. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.
Сатановский назвал «идиотской» идею о целесообразности нанесения удара по Йеллоустонскому супервулкану. В результате этого погибнут не только США, но и Россия, объяснил аналитик.
Политолог отметил, что нужно атаковать объекты, которые представляют опасность для РФ, и вражеские центры принятия решений. Под удар, если разгорится ядерное противостояние, должны попасть американские системы стратегического управления, политическое и военное руководство Штатов, полагает Евгений Сатановский.
Ранее в понедельник сообщалось, что китайский портал Sohu счел ракету «Сармат» самой страшной для НАТО российской ракетой.
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