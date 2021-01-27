Голливудский актер Леонардо Ди Каприо обратился в Instagram к президенту США Джо Байдену

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27 января 2021, 07:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ди Каприо, Тwitter.com/LeoDiCaprio

Голивудский актер Леонардо Ди Каприо обратился к президенту США Джо Байдену. В письме, опубликованном в Instagram, знаменитый американский артист, занимающийся уже несколько лет проблемами экологии, попросил нового главу Белого дома принять меры по преодолению климатического кризиса.

Ди Каприо выразил мнение, что Байден может стать "климатическим президентом", который сможет спасти человечество от "края пропасти", на котором оно оказалось.

"Вы можете сделать так, чтобы во всем мире вместо добываемого из земли топлива использовалась чистая энергия. Это создаст большое число рабочих мест, уменьшит вредные выбросы и параллельно уберет экономическое и расовое неравенство", — написал в сети звезда Голливуда.

Ди Каприо оценил одно из первых решений Байдена на посту президента - присоединиться к Парижскому соглашению о мерах по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, которое ранее отметил Дональд Трамп.

За короткое время открытое письмо актера, адресованное президенту, получило около 460 тысяч "лайков" и более 4000 комментариев.

26 января состоялся первый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом.

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